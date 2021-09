Grave acidente na BR 116 próximo a Jequié, deixa vítima fatal

Um homem de 31 anos, identificado como Márcio Souza dos Santos, morador da cidade de Jaguaquara morreu vítima de um acidente no final da manhã desta quarta-feira (1º), na BR-116, no trecho entre os municípios de Jaguaquara e Jequié. Segundo informações do Blog Marcos Frahm revelam que Márcio conduzia um veículo Ford Focus de cor branca com placa policial NZU-7248, que seguia em direção a Jequié e colidiu com um caminhão com placa JAQ-6D15.

Após a colisão, o carro rodopiou e saiu da rodovia, indo parar num matagal às margens da estrada, na atura do KM 651. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do desastre, que é apurado pela Polícia Rodoviária Federal. O corpo de Márcio foi encaminhado ao IML. Ele atuou como motataxista em Jaguaquara. Informações: Blog Marcos Frahm

