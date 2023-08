Grave acidente na BR 116 próximo a Manoel Vitorino deixa duas pessoas mortas e uma gravemente ferida

Final da tarde de ontem (23), uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, deixou o saldo de dois mortos. Segundo informações, um veículo Renault estava com três ocupantes, todos eles da cidade de Manoel Vitorino, quando em uma localidade conhecida como “Curva das 2 Irmãs”, aconteceu a colisão. Um dos ocupantes do veículo de passeio, foi socorrido com ferimentos graves até o Hospital Geral Prado Valadares. A polícia rodoviária federal esteve no local, juntamente com a Via Bahia, e as causas do acidente serão investigadas.

