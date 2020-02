Grave acidente na BR 330 deixa casal ferido

Um casal ficou ferido em um grave acidente ocorrido na BR-330, na altura da Fazenda Santa Maria do Jenipapo, à cerca de 1 km do trevo que dá acesso ao município de Ibirapitanga, na noite desta quarta-feira (19). O veículo envolvido no acidente foi um Uno, placa de Belo Horizonte, pertencente à Localiza, que colidiu numa árvore após invadir uma região de mata. Segundo o condutor do veículo, que seguia sentido BR-101, o acidente ocorreu após ele tentar desviar e colidir num bezerro que estava sobre a pista.

Com o choque, o veículo invadiu cerca de 30 metros da mata e só parou após bater numa árvore. Os Air Barg do Uno foram acionados. O animal não chegou a morrer. O casal buscou por socorro na Fazenda Santa Maria do Jenipapo e o SAMU de Ubatã foi acionado e conduziu as vítimas ao Hospital César Monteiro Pirajá. Segundo informou a Polícia Militar, o casal é natural de Ubatã, mas mora atualmente em São Paulo. O homem sofreu ferimentos leves e a mulher está com uma luxação na perna. Informações: Ubatã Notícias

