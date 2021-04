Grave acidente na BR 330 deixa o saldo de 05 pessoas feridas

Quatro pessoas vítimas de um acidente automobilístico, na BR-330, foram socorridas por duas equipes do Samu no início da noite de ontem (25), em Ipiaú. Um casal, uma idosa e sua filha foram encaminhados inicialmente para o Hospital Geral de Ipiaú. Segundo informações do site GIRO IPIAÚ, um automóvel modelo Siena saiu do Residencial César Borges, com sentido a Ubatã, e poucos metros depois teria invadido a pista contrária provocando o acidente.

Um automóvel que vinha na outra via ainda conseguiu desviar do Siena, no entanto, o condutor do segundo veículo, uma picape Fiat Strada, não teve a mesma sorte e foi atingido pelo veículo. O motorista da Strada, identificado como Nilton, sofreu várias escoriações. Já a sua esposa estava aparentemente em estado de choque. O casal reside em Ipiaú.

Dos cinco ocupantes do Siena, incluindo uma criança de 03 anos, apenas a idosa Maura e sua filha Tatiane sofreram ferimentos. A família é da cidade de Ubatã. A Polícia Militar está no local organizando o trânsito. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente e apurar as causas. Informações: Site Giro Ipiaú

