Grave acidente na BR 330 deixa pessoas feridas próximo a Jitaúna

A colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na noite dessa segunda-feira (07), no perímetro urbano da BR-330, em Jitaúna. A colisão frontal aconteceu próximo a barreira sanitária da cidade. De acordo com informações do Blog Jitaúna em Dia, um dos motoristas, identificado como Leonardo Moreira Brito, morador de Itagi, foi socorrido para o Hospital Prado Valadares. Não foi informado o estado de saúde dele. Um dos carros ficou destruído. A causa do acidente não foi informada. Informações e Foto: Blog Jitaúna em Dia

