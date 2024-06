Grave acidente na BR 330 deixa um morto e outro gravemente ferido

Um grave acidente registrado na noite de ontem 21, na BR-330, saída de Ipiaú sentido Barra do Rocha, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. As vítimas estavam numa motocicleta que colidiu fortemente com um carro modelo gol, ocupado por dois homens e uma mulher.

Um dos ocupantes da moto, identificado até o momento pelo apelido de Robinho, perdeu uma das pernas no acidente e não resistiu aos ferimentos morrendo no local. O outro ocupante da moto, conhecido como Marlen, perdeu um dos braços. Ele foi socorrido em estado gravíssimo por uma equipe do Samu. Os dois seguiam sentido Barra do Rocha, onde residem, quando ocorreu o acidente. Robinho trabalhava em um frigorifico na cidade de Ipiaú e também era guarda municipal em Barra do Rocha. O carro com os três ocupantes saiu de Ilhéus e seguia sentido Jequié. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela PRF. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

