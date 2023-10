Grave acidente na BR 330 deixa uma pessoa morta e uma ferida

Uma colisão de veículos envolvendo um carro e uma caçamba na BR-330, trecho entre Ipiaú e Barra do Rocha, deixou uma pessoa morta e outra ferida. As vítimas estavam no carro modelo Ford Ka Sedan que trafegava sentido Barra do Rocha. O acidente ocorreu por volta das 11h40 de ontem quarta-feira (25), logo após a entrada do Matadouro Municipal de Ipiaú sentido o vilarejo do Passa com Jeito. Um passageiro do carro identificado como Leandro Guttemberg não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista, Casio Henrique Fonseca, ficou preso nas ferragens, sendo retirado por uma equipe Corpo de Bombeiros com apoio do Samu e encaminhado para uma unidade hospitalar. A suspeita é que os ocupantes do carro de passeio sejam pai e filho, já que o jovem motorista a todo o instante perguntava se o pai dele estava bem. De acordo com informações apuradas no local, os dois homens são da cidade de Ilhéus. Por conta do acidente a pista ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento médico e serviços do Corpo de Bombeiros. A causa do acidente não foi informada. O motorista da caçamba não se feriu. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

