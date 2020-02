Grave acidente na BR 330 deixa vítimas presas nas ferragens

Dois homens ficaram presos às ferragens de um automóvel modelo Uno após uma colisão com um caminhão F-4000 que transportava uma topic na carroceria. O acidente ocorreu por volta das 17h30 dessa sexta-feira (28) na BR-330, perímetro urbano da cidade de Barra do Rocha. Irenilson de Jesus Santos, 23, e Rodrigo dos Santos Oliveira, 29, foram socorridos e retirados do veículo por equipes do Samu e serão encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares. Os dois homens são moradores de Gongogi e viajavam sentido Ipiaú. Conscientes, ambos reclamavam de dores nas pernas e costas. O motorista do caminhão não foi encontrado no local. Populares A Topic foi vista sendo embarcada na carroceria do caminhão em Ipiaú. Não foi informado qual era o destino do veículo. O trânsito ficou fechado nas duas vias da rodovia e foi organizado pela Polícia Militar. A causa do acidente será apurada pela Polícia Rodoviária Federal. Informações e Fotos: Site Giro Ipiaú

