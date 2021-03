Grave acidente na BR 330 próximo a Jequié, deixa 03 mortos e dois feridos graves

No início da tarde de hoje (04), um gravissimo acidente ocorreu na BR 330, bem próximo ao Anel Viário, sentido Jitaúna. Segundo informações preliminares, um veículo Ford Focus, Colidiu com um outro veículo Astra. Na colisão, 03 pessoas que estavam no veículos Astra morreram na hora. Já no outro veículo com placas de Jequié, dois ocupantes ficaram gravemente feridos.

Uma unidade do SAMU esteve no local e encaminhou os feridos para a emergência do HGPV, e os 03 corpos foram encaminhados por uma equipe do DPT para o IML de Jequié. Só uma perícia irá indicar as causas do acidente. Estamos em contato com as autoridades e dentro de instantes traremos a identificação das vítimas.

