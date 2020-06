Grave acidente na Serra do Mutum deixa o saldo de 04 pessoas mortas

No final da manhã de hoje (03), um grave acidente ocorreu na ladeira do Mutum, BR 116. Segundo informações, um veiculo Renault de placa policial QUZ 0942, licença de Irajuba e um veículo Gol de placa policial AIX 4783, do Paraná. Os dois veículos colidiram violentamente e deixou um triste saldo de duas pessoas mortas.

O motorista do veículo Renault, foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, e na carona estava o jovem Marcus Vinicius dos Santos Dourado, que infelizmente não resistiu e foi a óbito no local.

No veículo Gol do estado do Paraná, morreram o Pai e dois filhos, sendo Eduardo Silva dos Santos, 10 anos, Everton Correia dos Santos, 51 anos e Everton Paulo Silva dos Santos, de 16 anos.

Prepostos do IML de Jequié estiveram no local e remoram os corpos para o IML. Só uma perícia vai indicar o que causou a tragédia. Foto: Redes Sociais

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários