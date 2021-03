Grave acidente tira a vida de motociclista no trevo do Km 04 na BR 116 em Jequié

Já no final do dia de ontem (24), um Motociclista acabou perdendo a vida em um grave acidente na BR 116. Segundo informações, a vítima identificada como Vagner Souza Júnior, estava pilotando uma moto CG Titan, quando colidiu na lateral de um caminhão.

Uma ambulância da via Bahia e uma do SAMU, imediatamente foram ao local, mas, ao chegar o jovem já estava morto. Seu corpo foi encaminhado para o IML de Jequié. Uma perícia será feita para saber as causas do acidente.

Comentários no Facebook:

Comentários