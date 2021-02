Grave acidente uma pessoas morta e outra gravemente ferido na BR 101

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após batida frontal entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (23), na BR-101, próximo à cidade de Itabela, no sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas são os motoristas dos veículos envolvidos no acidente, que ocorreu por volta das 6h30, na altura do Km-739 da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o o acidente ocorreu após um trecho de descida. A carreta que seguia sentido Eunápolis avançou a contramão e bateu de frente com o outro veículo. Não há informações sobre o motivo do veículo ter avançado para a pista contrária.

O trecho ficou parcialmente interditado, durante o atendimento às vítimas, e a PRF fez um desvio para escoar o tráfego. Após o atendimento e retirada das carretas, o trânsito foi normalizado na rodovia. O motorista que ficou ferido no acidente foi encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dele. Informações: Site Radar64

