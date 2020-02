Grupamento de Bombeiros de Jequié vai está de prontidão durante o Carnaval

O corpo de bombeiros de Jequié vai está de prontidão no período de carnaval. Segundo informações do comandante, o efetivo é composto por quase 50 homens nos dias de carnaval, Viaturas contra incêndios, Viaturas de resgate em casos de acidentes e mais uma equipe que todos os finais de semana ficam de prontidão entorno do lago da barragem de pedra. Essa equipe, já está no lago da Barragem da Pedra, desde o início do verão e fica até o final do verão. O Corpo de Bombeiros, chama a atenção dos Jequieenses que vão para locais de água, a exemplo da Barragem da Pedra, Barragem do Cajueiro e cachoeiras da Região, para que tenho bastante atenção e cautela. Se não souber nadar, que fique apenas em locais rasos, e que as crianças fiquem sempre com a supervisão de um adulto. E salienta também, que para as pessoas que fizerem ingestão de bebida alcoólica, que devem evitar entrar na água.

