Grupo de ciclistas Jequieenses pega estrada e vão de Jequié a cidade de Ilhéus de Bike.

O grupo Amigos do pedal, realizou no último final de semana o II longao Jequié × Ilhéus. O grupo de amigos saíram de Jequié às 18:45 com paradas estratégicas durante o percurso, como o clima estava chuvoso e não muito favorável, a equipe teve que fazer uma parada mais demorada por conta da intensidade da chuva na região de Ubaitaba, aproveitando a parada em um posto de combustível para poder se reidratarem. Com muita alegria, coragem, disposição e preparo, os participantes percorrem mais de 200 KM pedalando. O tempo de pedalada chegou a quase 11 horas. Todos chegaram ao seu destino, cansados, porém felizes em concluir a meta. Em conversa com a reportagem do Jequié Urgente, os participantes disseram que já estão pensando em 2024.

