Grupo de Patins Alvorada Roller vem se destacando e atraindo mais participantes na cidade de Jequié

O grupo Alvorada Roller foi criado em 16/08/2020, e tem uma missão de compartilhar conhecimento, ajudar o próximo e se relacionarmos com respeito e amizade. Os participantes tem o objetivo de crescer ainda mais o esporte em Jequié e acreditam que em breve o objetivo será alcançado.

Atualmente nós temos 75 participantes no grupo do whatszap, dezenas de participantes que participam dos passeios e no Instagram o grupo tem 1.669 seguidores. Os participantes do Alvorada Roller Praticam as dinâmicas: Hóquei / Pique Bandeira / Estouro com balões / Urbans pela cidade / Técnicas (manobras, slides, giros, saltos, curvas, remadas)

Vale salientar que todo o ensinamento, aulas de patins, é gratuita para quem tiver vontade de aprender, basta entrar em contato com um dos organizadores e participar.

Responsáveis pelo Grupo:

Edson Ribeiro – 73 99934-2935

Deise Azevedo – 73 98893-8428

Suelen Santos – 73 99170-4504

Luiz Macêdo – 73 98107-6832

Michelle Santos – 73 99120-8162

