Grupo Feras do Pedal realiza evento sobre conquistas e desafios no dia internacional da Mulher

Na semana que marcou o Dia Internacional da Mulher, o grupo Feras no Pedal, promoveu um amplo debate sobre as conquistas femininas e reflexão dos desafios enfrentados no dia a dia.

O evento aconteceu na sede da Associação das Donas de Casa, no bairro do Mandacaru, e contou com as presenças da Nutricionisra Adriana Nascimento, da Triatleta Iuska Sampaio, Elma Brito, presidente da Casa das Mulheres, além da presidente e vice da Associação das Donas de Casas da Bahia, Clisne e Marinelma.

Ainda o evento contou com palestras do professor da Uesb, Nilton César e da Terapeuta, Uila Carla.

A coordenadora do Grupo Feras no Pedal, Fabricia Oliveira, lembrou que a data celebra muitas vitórias das mulheres ao longo do tempo, mas, serve também de alerta para os graves problemas que ainda existem.

Já Angela Eça, professora do Colégio Paulo Freire, e também coordenadora das Feras, destacou as conquistas sociais, políticas e econômicas que as mulheres vêm alcançando nos últimos anos.

Comentários no Facebook:

Comentários