Grupo Neonergia Coelba promove o evento “Comunidade Segura”, em Jequié. ASSISTA

Na manhã desta quarta-feira (01), o Grupo Neonergia que administra a Coelba, promoveu o evento denominado “Comunidade Segura”, onde participaram do evento o Sub Ten do Corpo de Bombeiros Luciano, O Sub Ten da Polícia Militar Andrade. Onde foi debatido sobre segurança no trabalho, como também segurança na comunidade.

O projeto “Comunidade Segura”, é realizado em várias cidades do estado da Bahia, e leva informação para comunidade. Um evento gratuito e aberto ao público.

