GT Autismo da Alba debate políticas públicas com secretária estadual da Saúde

Criado durante audiência pública realizada na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba) pelos deputados Hassan (PP) e Fabíola Mansur, para ampliar as discussões sobre a atenção especial às pessoas com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, o Grupo de Trabalho (GT) foi apresentado na tarde desta segunda-feira (18) à secretaria estadual da Saúde, Roberta Santana, durante audiência das mais concorridas e produtivas. “Foi uma reunião muito acolhedora, e a secretária fez questão de enfatizar que está pronta para escutar a todos, e que busca subsídios para definir as ações necessárias e apresentá-las ao governador Jerônimo Rodrigues”, disse Hassan ao final da audiência. O parlamentar acrescentou que “nosso objetivo é discutir e implementar políticas públicas que darão mais dignidade e qualidade de vida às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento”.

A secretária Roberta Santana elogiou a iniciativa e declarou apoio à causa autista. “Essa é uma pauta urgente e mais que fundamental, por isso, estamos aqui juntando nossas forças em diversos setores do governo e sociedade para levarmos mais dignidade, qualidade de vida e garantia dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista”. Ela analisou que a questão é muito sensível e importante para todos, e frisou que quer conversar com as mães e pais dos autistas, para conhecer de perto seus anseios e dificuldades. “Estamos trabalhando para colocar em ação todas as estratégias que estamos traçando em prol da saúde do povo baiano”, afirmou Roberta.

Satisfeito com a receptividade e sensibilidade da secretária, o deputado Hassan destacou que a titular da pasta da Saúde se comprometeu em buscar uma solução com base nos dados apresentados pelo GT e nas informações que irá obter a partir da conversa que terá com as mães atípicas. O parlamentar contou que ele e a colega deputada Fabíola Mansur contextualizaram e justificaram a necessidade da pauta. “Conseguimos expor o tamanho do problema, de forma técnica, mostrando as dificuldades e o sofrimento para o atendimento na rede atual, na capital e interior. O parlamentar informou ainda que “apresentamos as propostas de qualificação das políticas públicas e adequação dos serviços, bem como a proposta de criação do Centro de Excelência em Neurodesenvolvimento.

Para Hassan, que é membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento da Alba, e através de indicação ao governador Jerônimo Rodrigues e à própria secretária solicitou a criação do Centro de Excelência em Neurodesenvolvimento do Estado da Bahia, “esse foi mais um importante passo que demos em nossa luta para assegurar atenção e atendimento especializado a milhares de famílias baianas que vivem a realidade do autismo e outros transtornos”, disse Hassan.

Enfatizando que “o GT foi criado para ampliar as discussões sobre a temática e a inclusão dessas pessoas e suas famílias”, a deputada Fabíola Mansur relatou as conclusões da audiência pública, e afirmou que “nos colocamos à disposição da secretaria para ampliarmos o debate e, unidos, construirmos um caminho melhor e mais preparado para atendermos a população que convive com os transtornos de neurodesenvolvimento”.

O GT é composto por mães atípicas, representantes de entidades de apoio às pessoas com autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, professores, militantes da causa e especialistas no assunto. POR: Josalto Alves DRT-931

Comentários no Facebook:

Comentários