O Instituto Médico Legal de Jequié, foi acionado para comparecer até a Rua Bruno Neto, bairro do Mandacaru, para fazer a remoção do corpo do Guarda Municipal aposentado, Ivanildo Meira Santiago, 74 anos. O corpo do mesmo já estava em estado avançado de putrefação. Será feita a necropsia, para saber as causas da morte.

