Guarda Municipal de Jaguaquara é flagrada agredindo jovem com cacetete

Circula em grupos de trocas de mensagens, um vídeo onde mostra uma equipe da guarda municipal de Jaguaquara agredindo um homem que já está algemado e o conduzindo para uma viatura. Nas imagens é possível ver o homem gritando que não tinha feito nada. Um dos guardas municipais o agredi violentamente com um caceteie até conseguir fechar a tampa da viatura o deter o homem. O vídeo foi feito por populares e viralizou nas redes sociais. Após a repercussão do referido vídeo, o comandante da Guarda Municipal da cidade de Jaguaquara, o GCM, José de Souza disse ao Blog Marcos Frahm, que De acordo com José de Souza, a Guarda teria sido acionada pela PM, que atendia outra ocorrência no momento, para dar apoio numa ação após o comunicado de arrombamento em um veículo estacionado. ”O que a gente apurou foi que três elementos passaram na praça da feira, deflagraram três tiros de arma de fogo e seguiram para o bairro do Cruzeiro. Quando foi mais tarde, o pessoal da PM solicitou o apoio da Guarda Municipal, estava tendo um arrombamento num carro de um taxista, na porta da casa dele. Aí, a guarnição da GCM se deslocou e, quando chegou lá, o dono do veículo estava em luta corporal com o elemento. Os outros empreenderam fuga. UM dos elementos o dono do carro conseguiu deter e estava em luta corporal. Quando a guarnição chegou, ele sempre resistindo a prisão, o guarda conseguiu o algemar, mas ao adentrar no camburão da viatura, ele ficou chutando o guarda e tentando empreender fuga”, disse o Comandante, tendo justificado que, em Jaguaquara, a GCM atua em parceria com a Polícia Militar. ”A guarda faz a ronda ostensiva, tem poder de prender sim. Hoje trabalha em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal” relatou. Informações do Blog Marcos Frahm.

Comentários no Facebook:

Comentários