Guarda Municipal de Jequié recebe “Nova”, viatura da prefeitura municipal do município

A Guarda Municipal, recebeu da prefeitura do município de Jequié, um veículo Hilux SW4, ano 2014, para que seja feito o seu trabalho no dia a dia. A última vez que a instituição também recebeu veículos, foi em 2017, em uma parceria com a PRF, onde foi feito a “doação”, de um veículo Blazer ano 2011 e um veículo Astra ano 2010. O veículo “cedido”, pela prefeitura, trata-se de um veículo ano 2014, que é um carro oficial do município e que serviu como veículo para transportar os Exs prefeitos que passaram pela prefeitura municipal de Jequié. Segundo informações, um o outro veículo está sendo plotado para ser entregue a Guarda Municipal e trata-se de um Onix, que ainda não sabemos se é realmente NOVO, ou se vai ser emprestado por alguma secretaria do município.

