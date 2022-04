Guarda Municipal intensifica patrulhamento em escolas no município de Jequié

A preservação da integridade dos alunos e a proteção de bens, serviços e instalações públicas municipais. Com estes objetivos, a Guarda Municipal vem intensificando o patrulhamento escolar nas áreas onde estão localizadas as unidades escolares, tanto na sede quanto na Zona Rural do município. Na noite da última quinta-feira, 7, a ação foi realizada no Centro Educacional Landulfo Caribé, no distrito de Florestal.