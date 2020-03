Guarda Municipal mata a esposa e comete suicídio

Um homem matou a companheira e depois cometeu suicídio dentro de uma casa no bairro Nova Sião, em Poções. O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (12). A Polícia Militar chegou até o imóvel, onde estavam os dois, depois que vizinhos ouviram disparos de arma de fogo. A mulher foi identificada como Rosemary Mendes, professora do município, e o homem pelo prenome de Mário, guarda municipal. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. A Polícia Civil investiga a motivação dessa tragédia. Informações e Foto: Blog do Jeferson Almeida.

