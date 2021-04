Guarda Municipal pede inclusão no grupo de risco para vacinação contra a Covid-19 em Jequié

O Sindicatos dos Guardas Civis da Bahia, encaminharam um oficio ao prefeito de Jequié, Zenildo Brandão, que inclua a Guarda Municipal de Jequié, no grupo de risco e prioritário na vacinação contra a Covid-19 no município. Segundo alegação do sindicato, a corporação está na linha de frente e dando apoio a fiscalização com a vigilância sanitária, visitando comércio, bares e restaurantes. E cita também o rodízio da escala de trabalho dos funcionários municipais nos vários postos de saúde, Upa e nos próprios locais de vacinação de Jequié. Até o momento a administração municipal, não se manifestou sobre o assunto.

