Há mais de 30 dias rua está interditada e cratera ameaça residências no Mandacaru: ASSISTA

No início da manhã de hoje (07), nossa reportagem esteve na rua Almeida Cunha, ao lado da Avenida Beira Rio, Mandacaru. No local há quase 40 dias, um caminhão carregado de cano, passava pelo local e acabou afundando no calçamento. Na ocasião, nossa reportagem esteve no local e entrevistou o motorista, que segundo ele, o caminhão teria afundado sem explicação alguma. E até a data de hoje (07), a rua continua interditada com manilhas e uma enorme cratera permanece no local. O que observamos é que ela vem crescendo a cada dia, a pontos dos moradores já estarem receosos que o problema chegue até as residências.

Há época do acidente, os moradores nos informaram que no local há alguns anos atrás, a Embasa teria feito uma obra com manilhas, mas, logo após o referido acidente, que apareceu para interditar a rua, teria sido homens da prefeitura de Jequié. O que constatamos é que dentro do buraco, existe manilhas e muita água que possivelmente seria jogada no rio de contas.

Esperamos que a secretaria de infraestrutura do município, envie homens e verifique a extensão do problema, e se realmente é de responsabilidade da Embasa ou prefeitura. Pois se cair um temporal em Jequié, com certeza o problema vai ser tornar muito maior e pode colocar em risco algumas residências do local. Assista ao vídeo. CLICK E ASSISTA AQUI

