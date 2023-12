Hassan alerta para os perigos nas rodovias administradas pela ViaBahia e pede cautela

Diante da expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que o fluxo de veículos nas rodovias federais que cruzam a Bahia tenha crescimento de 30% a 50%, de dezembro a fevereiro, em comparação com o restante do ano, por causa das férias escolares, dos festejos natalinos, Réveillon e Carnaval, o deputado municipalista Hassan alerta para os perigos existentes nas BRs 324 e 116, administradas pela ViaBahia, e pede cautela aos motoristas. “Diga não para o álcool ou outras substâncias psicoativas, evite as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o uso de celular ao volante, e não deixe de utilizar os equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinha para as crianças”, aconselha o parlamentar.

O parlamentar destaca que, especialmente nesse período em que várias regiões do estado tem sido atingidas por tempestades, provocada por uma frente fria, “é preciso que os motoristas redobrem os cuidados e atenção nas estradas, principalmente à noite, pois dirigir sob chuva dificulta a visibilidade”.

O deputado, que desde o início do seu mandato vem travando intensa batalha pelo reinício das obras de duplicação da BR-116, da Ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, explica que “nós, usuários das BRs 324 e 116, estamos expostos a perigos diante do descaso e negligência com que a ViaBahia vem administrando essas rodovias, e lançamos esse alerta com o objetivo de prevenir acidentes e salvar vidas”. Hassan, que trafega rotineiramente por essas rodovias, afirma que “as BRs 116 e 324, estão sem manutenção, esburacadas, sem sinalização e iluminação adequadas, fatores que infelizmente tem causado acidentes e ceifado inúmeras vidas”.

No final do mês de agosto desse ano, Hassan participou, em Brasília, de audiência com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, e cobrou a duplicação da BR-116, e providências contra o descaso e negligência com que a concessionária ViaBahia vem administrando as rodovias BRs 116 e 324 na Bahia. Hassan esclareceu ao executivo da ANTT que “a duplicação da BR-116 está prevista no contrato com a concessionária que, impunemente, não cumpre com o acordado.

Ao iniciar sua luta pela duplicação da BR-116, em março desse ano, Hassan encaminhou indicação ao governador Jerônimo Rodrigues, solicitando que fossem envidados esforços junto ao Ministério dos Transportes para a retomada das obras. No mesmo mês, participando na capital federal, da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, Hassan reuniu-se em audiência com a gerente de assuntos federativos, Elisa Pellegrini, e com o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, para reiterar a solicitação de duplicação da BR-116, e nesse sentido protocolou documento ao ministro Rui Costa.

Compondo uma comitiva de deputados, Hassan participou da entrega à Polícia Federal, em Salvador, de representação criminal solicitando que a concessionária seja investigada e responsabilizada. Em Brasília, participou de audiência pública proposta pelos deputados federais baianos Diego Coronel e Gabriel Nunes, na Câmara dos Deputados, para debater sobre a situação das BRs 324 e 116 e cobrar providências junto ao Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

“Nossa luta continua. Seguimos cobrando da ViaBahia a duplicação da BR-116, da ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, tendo como trecho prioritário a Serra do Mutum, entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, e só vamos parar quando atingirmos nosso objetivo”, assegura Hassan.

