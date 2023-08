Hassan aplaude retorno do Jequié à elite do campeonato baiano de futebol

Torcedor entusiasta da Associação Desportiva Jequié (ADJ), o deputado estadual Hassan (PP) vibrou com a conquista do tricampeonato da Série B do Campeonato Baiano e o retorno do Jipão, como é conhecido o Jequié, à série A do baianão. E para registrar a conquista da equipe da Cidade do Sol, Hassan protocolou, na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), moção de aplausos, congratulando-se com a diretoria do Jipão, atletas e torcedores. A ADJ repete as conquistas dos anos 1992 e 2017, quando foi campeão da Série B.

Hassan, que assistiu a vitória do Jequié nesse domingo (6), contra o Jacobina, no Estádio Waldomiro Borges, destacou o empenho e dedicação de toda a equipe para voltar à elite do Baianão, comandada pelo deputado federal Leur Lomanto, presidente da ADJ. “É com imensa satisfação que saúdo toda família ADJ, pela garra, coragem e determinação com que construíram essa conquista”, disse o deputado.

Hassan também aplaudiu a iniciativa da prefeitura municipal de Jequié, em nome do prefeito Zé Cocá, que através da Secretaria de Esporte e Lazer apoia o Jipão. “É uma importante estratégia de política pública destinada a incentivar o esporte no município, criando oportunidades para a juventude”, avalia Hassan.

