Hassan celebra o Troféu Expresso Band Forró que elegeu Jequié como melhor São João da Bahia

Afirmando que o São João de Jequié, não é só forró, tradição e alegria, mas também uma grande ação de política socioeconômica que movimenta a economia da região, gerando renda e empregos diretos e indiretos, o deputado municipalista Hassan (PP) parabenizou o município de Jequié, eleito por voto popular como o melhor São João da Bahia, no concurso Troféu Expresso Band Forró, promovido pela TV Bandeirantes/Bahia. Feliz com esse resultado, o deputado Hassan registrou moção de congratulação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) destacando a gestão do prefeito Zé Cocá e todo seu secretariado. O parlamentar parabenizou também a população jequieense, “povo acolhedor que deu um show de receptividade”.

“Em sua terceira edição da festa junina, a atual gestão já coloca o município em destaque nos destinos mais procurados do Brasil para os festejos juninos e ganha o prêmio de melhor São João, com 46,2% dos votos”, festejou Hassan. O parlamentar frisou que para escolher o melhor São João da Bahia o Expresso Band Forró rodou mais de nove mil quilômetros, visitou mais de 60 cidades, de norte a sul do Estado, “encontrando em Jequié a melhor festa junina da Bahia, tanto pela organização, segurança, decoração, intensa participação popular, cores, brilho, cultura, tradição, e uma grade de atrações que contemplou artistas locais, estaduais e nacionais”.

O deputado Hassan ressaltou que o povo jequieense deu um show de receptividade, acolhendo com alegria os milhares de visitantes que escolheram Jequié para passar o período de festejos juninos. “Para nós é motivo de alegria vermos o São João de Jequié no topo, o melhor da Bahia e um dos melhores do Brasil. Meu amigo e irmão Zé Cocá, com sua gestão diferenciada e sendo um visionário, trouxe de volta nosso orgulho de sermos jequieenses, levando nossa cidade a ser referência nacional também em festejos juninos”, celebrou o deputado.

Citando dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de Jequié, o parlamentar frisou que o São João de Jequié foi um grande sucesso em todos aspectos. De acordo com o levantamento da SDE, nos 11 dias de realização do São João de Jequié mais de 310 mil pessoas passaram pelos circuitos juninos da Praça Rui Barbosa e Praça da Bandeira, gerando um movimento financeiro de cerca de R$ 170 milhões, com aproximadamente 2.050 contratações diretas formais e informais. E, ainda, 65% das empresas tiveram um aumento do faturamento entre 15% e 50%, e 7% das empresas registraram aumento do faturamento acima de 50%.

O deputado destacou que esses resultados geraram aquecimento da economia local, com reflexos positivos nos setores produtivos de bens e serviços, hotelaria, bares e restaurantes, roupas e calçados, e aluguel de imóveis, e também no mercado de trabalho. Ele analisou que o reconhecimento do Troféu Expresso Band Forró confirma o que vem sendo destacado nos anteriores, com o São João de Jequié se firmando como referência nacional e destino imperdível para os amantes dos festejos juninos.

