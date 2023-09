Hassan congratula-se com Solla pela proposta de implantar campus da UFBA em Jequié

Destacando que a educação é mola propulsora do desenvolvimento dos municípios, estados e do País, o deputado municipalista Hassan (PP), protocolou na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba) moção de aplausos ao deputado federal Jorge Solla (PT) pela inciativa de realizar audiência pública para discutir a proposta de implantação de campus universitário federal no município de Jequié. O evento acontece nesta sexta-feira (22), às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Jequié.

O deputado Hassan, que participará das discussões, afirma que “a implantação de uma universidade pública em Jequié é de importância fundamental para o desenvolvimento da região, e beneficiará milhares de jovens dos 36 municípios dos territórios de identidade do Médio Rio de Contas e do Vale do Jiquiriçá”. Hassan lembrou que os problemas de locomoção para centros como Salvador dificultam o acesso ao ensino universitário, além dos elevados custos das faculdades particulares.

O parlamentar parabenizou o deputado Jorge Solla, destacando seu empenho em concretizar sua proposta. Nesse sentido Hassan lembrou que em maio desse ano Solla reuniu-se em audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana, que determinou a realização de um estudo do impacto orçamentário para o projeto de implantação da futura Universidade Federal do Sudoeste da Bahia.

Para Hassan, a implantação de um campus federal em Jequié, que é cidade polo, representa importante ação de interiorização do ensino superior, podendo focar na oferta de formação nas áreas das ciências exatas, agrárias e humanas. Ele lembra ainda que o município de Jequié é importante polo econômico na região Sudoeste, com rodovias que facilitam a ligação a outros municípios.

