Hassan defende a consolidação da Bahiafarma como polo farmacêutico

Consolidar a Bahiafarma (Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos) como um polo farmacêutico para a Bahia e o Nordeste na produção de medicamentos, fabricando também soro fisiológico para suprir as necessidades dos municípios baianos, foi a pauta apresentada pelo deputado Hassan (PP) na reunião desta terça-feira (17) da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba). Acatando proposta de Hassan, a comissão aprovou realizar visita oficial à Bahiafarma, para conhecer in loco a atual situação da instituição.

Hassan, que nesta segunda-feira (16) visitou a instituição e foi recepcionado pela presidente Ceuci Nunes, explicou a necessidade urgente da Bahiafarma produzir o soro fisiológico para atender a demanda na Bahia, “vez que é produzido no Sul do País, atendendo basicamente essa região e o Sudeste do Brasil, sem contar que o custo com a logística para trazer para o estado é maior que o valor do próprio soro”.

Afirmando que “a Bahiafarma precisa de nosso apoio e ajuda para avançar e se fortalecer”, ele relatou a visita e informou à comissão que “vou solicitar a realização de audiência pública para que a gestora possa expor o atual momento da Bahiafarma, suas necessidades, expectativas e como a instituição espera desenvolver seus projetos junto ao Ministério da Saúde e outros parceiros, com o objetivo de fazer da Bahia um polo farmacêutico regional”.

A presidente Ceuci Nunes fez uma breve apresentação sobre os principais projetos da Bahiafarma e a expectativa de executar grandes projetos dentro da Estratégia Nacional para o desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, política pública para o fortalecimento da indústria nacional, liderada pelo Ministério da Saúde.

Para Ceuci “é superimportante o estreitamento nas relações com a Assembléia Legislativa. Isso nos fortalece e ajuda a buscar soluções que façam da Bahiafarma uma instituição ainda mais respeitada e consolidada no cenário estadual, regional e nacional”, afirmou.

