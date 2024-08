Hassan defende recuperação asfáltica da BR-116 no trecho de acesso à BA- 555

Considerando que o trecho da BR-116 que dá acesso à BA-555, no município de Lafaiete Coutinho, é uma via essencial para o escoamento de produtos agrícolas e industriais, além de ser uma rota significativa para o transporte de passageiros, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, através de indicação protocolada na Assembleia legislativa da Bahia, a recuperação asfáltica deste trecho, que é de extrema importância para garantir a segurança e a eficiência do tráfego na região. “Além dos aspectos de segurança, a recuperação asfáltica deste trecho tem um impacto direto no desenvolvimento econômico local”, afirma Hassan.

De acordo com parlamentar, “após visita técnica, constatou-se que a rotatória de acesso à BA-555, através da BR-116, está deteriorada. Com isso, são causados inúmeros transtornos, como o aumento no tempo de viagem, danos aos veículos e, principalmente, riscos de acidentes”. Por isso, a manutenção adequada desta via é essencial para assegurar a integridade física dos usuários e a fluidez do trânsito.

Hassan informa que Lafaiete Coutinho é um município que depende fortemente da circulação por essa via. “Por isso, a melhoria das condições de acesso à BA-555 facilitará o acesso aos mercados consumidores, reduzindo os custos logísticos e aumentando a competitividade dos produtos locais”. Ele acrescenta que “isso, por sua vez, contribuirá para a geração de emprego e renda na região, promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social”.

Hassan destacou que “ao eliminar problemas como deformações, buracos e demais irregularidades na via, o Estado contribui para a redução de acidentes. Assim, proteger a vida, a saúde, a segurança e o exercício adequado do direito de ir e vir, mais do que uma missão, é um dever de todos”.

