Hassan destaca em moção apoio dos bombeiros e profissionais de saúde baianos às vítimas da enchente no RGS

Ao tempo em que, através de suas redes sociais, mobiliza e incentiva o apoio às milhares de vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o deputado municipalista Hassan (PP) destaca a ação solidária do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMB) e da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), que enviaram 22 soldados, médicos e enfermeiros, para auxiliar na atual situação registrada em terras gaúchas. Frisando a importância da ação desses órgãos do governo baiano, Hassan registrou moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia, enaltecendo, nas pessoas do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária Roberta Santana, e do comandante CBMB, coronel Adson Marquezine, a atuação exemplar dos bombeiros e equipe de saúde enviados na última quinta-feira (2).

O parlamentar aponta que, de acordo com as últimas notícias, os militares baianos, especialistas em situações de emergência, buscas e salvamentos, estão atuando nas regiões mais atingidas, e já resgataram quase 200 pessoas, entre idosos e crianças, e inúmeros animais, e também encontraram corpos de vítimas fatais. A equipe da Sesab tem atuado na análise da situação de saúde, na observação dos desabrigados e condições dos abrigos, além da avaliação das doenças emergentes em desastres, como as arboviroses, leptospirose, doenças diarreicas, as transmissíveis, além da situação vacinal.

O deputado Hassan avalia que “a situação no RGS é muito delicada e os bombeiros enviados estão reforçando as buscas aos desaparecidos e dando suporte à população local”. Os militares baianos também estão atuando em um centro de distribuição de donativos e primeiro acolhimento aos desabrigados e desalojados.

O reconhecimento e gratidão dos gaúchos aos baianos se manifestam na expressão “Obrigado! Força”, seguida de um coração, escritas nas quentinhas que são doadas aos militares para alimentação. Mesmo com a escassez de suprimentos, os gaúchos estão levando alimentação para os bombeiros que seguem nas buscas e suporte à população.

”Em nome de todos os baianos e baianas, oramos a Deus para que interceda por nossos irmãos e irmãs, pois muitos deles tiveram perdas irreparáveis e estão vivendo dias de muitas dificuldades”, finaliza o deputado Hassan.

