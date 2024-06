Hassan destaca em plenário campanha para conscientizar motoristas e prevenir acidentes nas rodovias durante festejos juninos

Em pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou apoio dos colegas parlamentares para intensificar a campanha lançada por ele, denominada ‘Chega de enrolação, queremos a duplicação’. Hassan explicou que “essa ação tem o objetivo de continuar cobrando da ViaBahia o cumprimento de suas obrigações contratuais, e conscientizar os motoristas que vão trafegar pelas rodovias federais que passam pela Bahia”. “É extremamente preocupante os constantes perigos aos quais nós, usuários das BRs 116 e BR-324 estamos expostos, principalmente no período dos festejos juninos”, destacou o parlamentar.

Convicto, ele analisou que “se a duplicação da BR-116, da ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, estivesse concluída muitos acidentes e perda de vidas seriam evitadas”.

O parlamentar, que vem travando intensa batalha pelo reinício das obras de duplicação, tendo como trecho prioritário a Serra do Mutum, de Jaguaquara até Jequié, frisa que “nossa luta contra a negligência e omissão da ViaBahia visa garantir a segurança dos motoristas, passageiros e pedestres, evitando acidentes e preservando vidas”. Hassan destaca que, infelizmente, graves acidentes, deixando mortes e feridos com gravidade, ocorrem com frequência na BR-116 por causa da falta de manutenção e iluminação adequadas na rodovia, esburacada em muitos trechos e sem acostamento em outros.

Hassan lembra que os festejos juninos representam a festa mais tradicional do Nordeste, e essa época registra o maior fluxo de veículos circulando nas principais rodovias do estado, com crescimento estimado em 30% em relação ao número de veículos que circulam normalmente. “Assim, é preciso cautela, respeitar as leis de trânsito, dirigir com atenção e não passar do limite de velocidade, usar o cinto de segurança, evitar ultrapassagens perigosas e lembrar que álcool não combina com direção”, recomenda o deputado, que semanalmente faz o percurso Jequié-Salvador-Jequié e conhece de perto os perigos existentes nas BRs 324 e 116.

Comentários no Facebook:

Comentários