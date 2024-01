Hassan diz que ViaBahia só cumpre contrato no que interessa a ela e cobra ação da ANTT

“Mais uma vez a ViaBahia, a pior concessionária do Brasil, volta a zombar e desrespeitar os baianos, aplicando novo reajuste nas tarifas de pedágio nas rodovias BRs 324 e 116, diante da passividade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que deveria fiscalizar, mas não o faz”, afirmou o deputado municipalista Hassan (PP), revoltado com o aumento das tarifas, o segundo aplicado esse ano. Com autorização da ANTT, através da deliberação nº 450/2023, o valor da tarifa básica para carros de passeios passou de R$ 5,90 para R$ 6,10, na BR-116, e de R$ 3,30 para R$ 3,50, na BR-324, reajustes de 6% e 3,3% respectivamente.

Hassan frisa que, ironicamente, a ViaBahia tenta justificar o aumento das tarifas afirmando que “o reajuste das tarifas de pedágio está previsto no contrato de concessão”. Ou seja, “a concessionária só cumpre o contrato no que interessa a ela”, aponta Hassan, lembrando que “a duplicação da BR-116 também está prevista no contrato, mas a ViaBahia não cumpre sua obrigação”. O parlamentar destaca que as BRs 324 e 116 estão em péssimas condições, sem iluminação e sinalização adequadas, sendo palco de incontáveis acidentes, com feridos e mortos. “A ViaBahia está cobrando caro pela prestação de péssimos serviços. A ANTT não pode fechar os olhos diante do descaso e omissões desta concessionaria”, disse Hassan, cobrando ações enérgicas da agência fiscalizadora.

O parlamentar, que move intensa campanha pela duplicação da BR-116, da Ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, tendo como trecho prioritário a Serra do Mutum entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, mais uma vez repudiou o aumento das tarifas de pedágio nessas rodovias federais, e afirmou “nossa luta continua, e vamos dedicar todos os nossos esforços para mudar essa situação”.

