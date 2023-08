Hassan e lideranças de Jequié entregam à SDE proposta de estudo técnico para Polo Multimodal

Um mês depois do governador Jerônimo Rodrigues anunciar, em Ilhéus, durante evento de assinatura da ordem de serviço para o início das obras do trecho 1F da Ferrovia da Integração Oeste-Leste (Fiol), que um polo multimodal será implantado em Jequié, o deputado Hassan (PP), acompanhado pelo prefeito do município, Zé Cocá, secretários municipais, empresários da região, e a presidente do Território de Identidade Médio Rio das Contas, Rita Rodrigues, reuniu-se na manhã dessa quarta-feira (2) com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) Angelo Almeida, para apresentação de proposta de contratação da Fundação Escola Politécnica da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, para desenvolver estudo técnico de viabilidade para implantação do polo multimodal de Jequié.

O deputado Hassan, autor da indicação apresentada e aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com o pedido para instalar no município o Polo Multimodal Vale do Sol, explicou que “solicitamos apoio do governo do Estado para viabilizar a proposta de elaboração do projeto de viabilidade técnica e econômica do polo logístico e aduaneiro na cidade de Jequié, orçado em R$ 1 milhão”. Ele frisou que “o prefeito Zé Cocá colocou-se à disposição para participar da contratação, com contrapartida da prefeitura. O secretário Angelo Almeida comprometeu-se a analisar o pleito e levá-lo ao governador, prometendo uma resposta em breve tempo.

Destacando a representatividade dos participantes da reunião, Hassan afirmou que “o mais importante é a convergência de todos com o mesmo objetivo, que é a implantação do polo multimodal e o desenvolvimento social e econômico de Jequié”, apontando ainda tratar-se de movimento suprapartidário de várias forças políticas, todos com o mesmo objetivo e propósito.

Animado com a expectativa de instalação do polo multimodal, Hassan apontou que “esse equipamento promoverá a aceleração do desenvolvimento sócioeconômico para toda a região”. E afirmou que “estamos trabalhando para concretizar, em breve, o sonho de termos os territórios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio das Contas fortalecidos, com os nossos municípios pujantes e a nossa população contemplada pelo desenvolvimento econômico e social”.

Além do deputado Hassan, do prefeito Zé Cocá, e da presidente do Território de Identidade Médio Rio de Contas, Rita Rodrigues, participaram da reunião o secretário de governo de Jequié, Vagner Amparo; o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Celso Galvão; o presidente da Câmara Municipal de Jequié, Emanoel Campos Silva (Tinho); o deputado Euclides Fernandes; o presidente, Hugo Britto, o vice-presidente, Yan Carlos Almeida, e o diretor financeiro, Cássio Castro Moura, da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ); o presidente da Câmara de Dirigente Lojista de Jequié (CDL), Renan da Guarda; o presidente Renildo Nery Silva e o vice-presidente Antônio Novaes, do Sicomércio Jequié, e Erivã Ribeiro, presidente do Sindicato Rural de Jequié.

