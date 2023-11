Hassan entrega ambulância para ampliar Tratamento Fora de Domicílio em Jequié

Preocupado em ampliar a assistência na área da saúde, o deputado municipalista Hassan (PP), acompanhado no ato pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, entregou ao secretário de saúde de Jequié, Marlon Dourado, que representou o prefeito Zé Cocá, uma ambulância equipada com instrumentos de primeiros socorros. A entrega da chave aconteceu, na manhã desta quarta-feira (8), na sede da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), em Salvador, com a presença de dezenas de prefeitos, secretários municipais e vereadores.

Hassan, que destinou emenda parlamentar para viabilizar a entrega do veículo, agradeceu ao governador e à secretária Roberta Santana, pela atenção e cuidado que tem demonstrado para com Jequié e região. “Através do nosso mandato parlamentar temos viabilizado a aquisição de equipamentos fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Essa nova ambulância será importante para ampliar a frota de veículos da saúde em Jequié, contribuindo com uma melhor assistência aos pacientes”, disse o parlamentar, frisando que em breve outros municípios de sua base política serão também contemplados.

O secretário Marlon Dourado afirmou que “essa ambulância vai ser empregada no programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), ampliando o transporte de pacientes e aumentando o acesso a saúde”. Ele destacou as ações que tem sido desenvolvidas pelo deputado Hassan em benefício de Jequié e região, lembrando a recente implantação da Unacon Jequié.

Durante o evento o governador Jerônimo Rodrigues e a secretária Roberta Santana entregaram 67 ambulâncias para 66 municípios de diferentes regiões do estado, ampliando a assistência no interior, representando investimento superior a R$ 18 milhões.

