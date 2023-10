Hassan entrega equipamento para fortalecer agricultura familiar em Lafaiete Coutinho

Focado na missão de criar condições para a interiorização do desenvolvimento econômico e social, o deputado municipalista Hassan (PP), acompanhado no ato pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelos vereadores Cleiton Aguiar, Jan do Morro, Teco e Geo Rico, do município de Lafaiete Coutinho, entregou na tarde desta quinta-feira (19) ao presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Lagoa, Lanchinha e Baixão, Amando Soares Junior, um trator com implementos agrícolas. “Esse equipamento vai beneficiar a mais de 100 famílias de agricultores dessas comunidades de Lafaiete Coutinho, contribuindo para o aumento da produção e também de renda”, comemorou Hassan.

Agradecendo ao governador e à Secretaria da Agricultura, Hassan enfatizou que “a entrega desse equipamento tem grande importância porque representa o nosso compromisso com a agricultura familiar e com o desenvolvimento sócioeconômico da região”. E finalizou destacando que “na Bahia, são 665 mil as famílias de agricultores, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à mesa das baianas e baianos, e são importantes atores no programa do governo de combate à fome”.

No início de sua ocupação territorial, a economia do município girava em torno das lavouras de café, mamona, fumo e farinha de mandioca, mas hoje destaca-se pela pecuária voltada para a produção de leite. “É uma região que tem vocação para a agropecuária, e equipamentos como esse que acabamos de entregar servem para fomentar as atividades agrícolas”, avalia Hassan.

