Hassan Iossef fala da alegria de ter suas contas aprovadas pelo TCM; ASSISTA

Na sessão de ontem, quinta-feira, 19, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovaram, sem a indicação de qualquer ressalva e sem multas, as contas referentes ao exercício financeiro de 2020 da Prefeitura de Jequié, sob responsabilidade do então prefeito, Hassan Iossef. O conselheiro Fernando Vita, relator do parecer, concedeu quitação de responsabilidade do gestor. Já as contas do prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, referentes ao ano de 2020, foram rejeitadas. De 16 de setembro a 21 de outubro de 2020, o então vice-prefeito Hassan assumiu a prefeitura, após o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira ser afastado por 60 dias do cargo. À época, ele foi um dos alvos da operação Guilda de Papel, deflagrada pela Polícia Federal e que visava a repressão aos crimes de fraude à licitação, fraude a direitos trabalhistas e desvio de verbas públicas no município. Com a aprovação de suas contas, sem multas e sem ressalvas, Hassan comemorou e destacou os avanços alcançados, no curto espaço de tempo em que esteve à frente da gestão municipal. “A cidade vivia momentos muito conturbados, como todos sabemos, e ao assumir a Prefeitura, pudemos fazer um mapeamento interno dos custos operacionais reais da máquina pública. Esse levantamento foi muito importante para que pudéssemos, agora na gestão de Zé Cocá, fazer as adequações e intervenções pontuais, melhorando os serviços públicos em diversos setores e fazendo isso gastando menos dinheiro público, que era justamente o contrário do que encontramos quando chegamos na gestão interina. Essa aprovação do TCM apenas comprova que o caminho que estamos trilhando é o caminho certo, pautado na ética, na transparência e fazendo cumprir o que está determinado pela lei.”, comemorou Hassan.

Comentários no Facebook:

Comentários