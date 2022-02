Hassan Iossef participa de reunião para realização de cirurgias eletivas no Hospital Prado valadares

Representando o presidente da UPB, Zé Cocá, o secretário de Governo de Jequié, Hassan Iossef, esteve, nesta terça-feira (22), cumprindo agenda institucional em Salvador e participou, juntamente com o secretário de Saúde de Jaguaquara, Hemerson Di Lábio, de uma reunião com Igor Lobão, superintendente da Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Estiveram presentes a assessora técnica da Secretaria de Saúde de Jaguaquara, Letícia Leal; e o assessor especial da Sesab, Cássio André Garcia.

O objetivo do encontro foi operacionalizar mudanças positivas para a saúde em Jaguaquara, município administrado pela prefeita Edione Agostinone, aliada política de Zé Cocá, e que vem avançando muito nos índices relativos ao atendimento de saúde. A reunião tratou sobre o credenciamento do Hospital Municipal de Jaguaquara para a realização de cirurgia eletivas do Estado, que passarão a ser feitas na cidade, sendo reguladas pelo Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié. Foram discutidos, ainda, os encaminhamentos para a contratualização por parte do Hospital de Jaguaquara, de leitos de retaguarda do HGPV, dando mais celeridade ao atendimento de pacientes da região do Vale do Jiquiriçá.

“Jaguaquara, assim como o município de Jequié, tem feito progressos bastante positivos na Saúde e, com fé em Deus, seguirá avançando cada dia mais, tendo à frente a prefeita Edione, que vem executando políticas públicas focadas nas demandas da população. Viemos aqui hoje, em nome dela e do presidente da UPB, Zé Cocá, que, como eu, é um defensor da união e do fortalecimento dos municípios de toda a nossa região, buscar o apoio para a ampliação do atendimento dos serviços de saúde ofertados pelo Hospital Municipal de Jaguaquara, que atende não só a cidade, como também os municípios do Vale do Jiquiriçá!”, disse Hassan Iossef.

