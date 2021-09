Hassan Iossef segue fortalecendo o nome e seguindo os passos do líder Zé Cocá

Mesmo sem ainda apresentar-se como pré-candidato a deputado estadual, o secretário municipal de Governo de Jequié, Hassan Iossef, vem fazendo visitas e costurando apoios importantes, em diversas regiões da Bahia. Seguindo os passos do seu líder político, o ex-deputado, Zé Cocá, hoje presidente da UPB e prefeito de Jequié, Hassan mantém firmemente a luta por pautas municipalistas e vem dialogando com os mais variados setores, sempre buscando apoios para o atendimento de demandas regionais. Desta forma, o secretário de Jequié esteve participando de reuniões e encontros políticos, entre eles, registre-se a importante audiência com o diretor-geral do Detran-Ba, Rodrigo Pimentel para discutir sobre as dificuldades de locomoção dos moradores dos municípios de Itamari, Nova Ibiá e Apurema, que são atendidas pela 23ª Ciretran de Valença que, pela distância geográfica, acaba gerando uma enorme contramão aos usuários dos serviços.

Compreendendo a importância que a realocação desses três municípios à jurisdição da Regional de Jequié terá, para o fortalecimento da região e para o fomento de todo o setor, a nível local, Hassan Iossef, vem buscando ajuda junto à diretoria-geral do Detran-Ba para que essa mudança seja efetivada.

“Essa mudança é fundamental para os moradores de Itamari, Nova Ibiá e Apuarema. Estamos dialogando com o diretor-geral do Detran-Ba, Rodrigo Pimentel, juntamente com coordenador-geral da 7ª Ciretran, Vagner Amparo, em nome dos amigos e prefeitos da região. Com fé em Deus, teremos essa pauta atendida.”, comentou Hassan Iossef.

Comentários no Facebook:

Comentários