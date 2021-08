Hassan Iossef vem ganhando importantes apoios a sua candidatura a deputado estadual na região

Nas redes sociais, fotos e vídeos mostram as articulações do secretário de Governo, que já se reúne com lideranças e ganha apoios declarados como no caso, no município de Itagibá, quando Hassan visitou a cidade, neste sábado(14Agosto21), no aniversário de 63 anos de emancipação política do município representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá, onde encontrou o prefeito Marquinhos, vice-prefeito, Wilhian, entre outras lideranças do município e da região.

O apoio declaro a candidatura de Hassan Iossef para deputado estadual vieram de dois Vereadores do município de Itagibá.

“O meu futuro deputado Hassan, essa liderança forte ali do município de Jequié que vem desenvolvendo junto com Zé, a qual eu acredito ser a melhor administração pública hoje, do Estado da Bahia. ” Disse, o Ver. Fernando Passos.

“Queria aqui saudar o meu futuro deputado estadual Hassan, representando Zé Cocá. Esse guerreiro na saúde, essa pessoa que vem nos ajudando também aqui a muito tempo. ” Saudou o Ver. Tõe da Cerâmica.

O nome de Hassan Iossef aparece como uma nova opção para os mais de 100 mil eleitores do município de Jequié e os quase de 500 mil eleitores da região que podem eleger vários candidatos a deputado estadual. O fato é que, a disputa por uma vaga à Assembleia Legislativa da Bahia, o secretário de governo da Prefeitura de Jequié, Hassan, vem pavimentando o caminho de uma candidatura cada vez mais sólida para representar o grupo político liderado pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), que é, também, presidente da UPB e presidente do CIMURC, consórcio do Médio Rio de Contas.

Hassan Iossef, não é visto apenas como político, mas como empresário, e sempre foi muito bem visto no meio político, empresário do setor imobiliário e de família de comerciantes, em Jequié. Hassan tem bastante experiência, foi ex-vice-prefeito, assumiu importantes secretarias foi prefeito interino de Jequié, além de principal figura, que fez intermediação entre o então deputado estadual Zé Cocá e pessoas do setor comercial da cidade, no período de pré-campanha, em 2020, quando Cocá, ex-prefeito de Lafaiete Coutinho fazia suas primeiras articulações para viabilizar candidatura à Prefeitura de Jequié. Na atual gestão municipal, Hassan é visto como a pessoa que tem trânsito livre entre os demais partidos políticos e a homem de confiança de Cocá, pois tem sido o mais consultado nas tomadas de decisões do prefeito.

É evidente que, sua movimentação como provável candidato a deputado estadual mexe com as estruturas do grupo, uma vez que outros nomes já vinham sendo postos como possíveis candidatos a uma vaga no coração de Zé Cocá, como é o caso de Patrick Lopes, prefeito de Jitaúna e do ex-prefeito de Jaguaquara, Giuliano Martinelli, este que foi visto em foto abraçado com o presidente da UPB, ao lado do vice-governador da Bahia, João Leão, depois de declarar ruptura com o grupo governista.

Hassan, atual Secretário Municipal de Governo no município de Jequié deve sair candidato a deputado estadual nas eleições 2022. De acordo com informações, Hassan deve ter o apoio do prefeito Zé Cocá, atual presidente da UPB. O partido deve ser o mesmo do prefeito o PP, onde o prefeito tem trânsito livre e alinhamento com o presidente João Leão e o apoio do deputado federal Caca Leão. Restando pouco mais de um ano dos preparativos das convenções partidárias, o nome de Hassan Iossef aparece como uma nova e leve opção do seu grupo político para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. O município de Jequié hoje conta com um deputado estadual, o pedetista Euclides Fernandes, que aparentemente tem se mantido isolado, sem um apoio direto do governo do estado e sem um alinhamento com o atual prefeito Zé Cocá, que deixou a sua cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia aberta, contudo a política é muito dinâmica e nesse jogo político falta o alinhamento com os candidatos a deputados federais e senado, já que é certo o apoio ao candidato do PT ao Governo do Estado. Por André Bomfim

