Hassan lança campanha para conscientizar condutores e prevenir acidentes na BR-116 durante festejos juninos

Preocupado com os perigos aos quais os usuários da BR-116 estão expostos, e ressaltando os 15 anos da Lei Seca, que proíbe que pessoas dirijam sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, o deputado Hassan (PP), que vem travando intensa batalha pelo reinício das obras de duplicação da BR-116, da Ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, lembra que em épocas festivas como essa de festejos juninos os perigos se multiplicam com o aumento da circulação de veículos, e lança campanha de conscientização para condutores com forte apelo para prevenir acidentes e salvar vidas.

Nestes festejos juninos ‘Diga não para o álcool e direção e diga sim para a duplicação da BR-116, Serra do Mutum – Trecho Prioritário’ é o tema da campanha que o parlamentar lançou nessa segunda-feira (19), visando conscientizar os condutores de veículos que trafegam nessa rodovia federal para prevenir acidentes e unir-se na luta pelo reinício das obras de duplicação, vez que, se esse trecho já estivesse concluído muitos acidentes seriam evitados.

Hassan chama a atenção para um detalhe assustador. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação São João realizada no ano passado no período junino, o número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados aumentou 360% em relação ao ano de 2021. No total, 129 pessoas foram autuadas pela infração. A combinação álcool/direção foi uma das maiores causas de acidentes. Hassan destaca ainda que, conforme informações do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), no ano de 2021 a mistura de álcool com direção causou 8,7 internações e 1,2 mortes por hora no Brasil.

O parlamentar explica que “enquanto não ocorre o início das obras de duplicação é preciso conscientizar os motoristas sobre excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas e direção para salvar vidas”. Ele destaca que o reinício das obras de duplicação está previsto para o segundo semestre desse ano, e afirma que “estamos nos empenhando para que a Serra do Mutum seja um dos trechos prioritários para recomeço da duplicação”.

Citando estatística da PRF, o deputado Hassan lembra que no período das festas juninas do ano passado foram registrados 41 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia, causando as mortes de seis pessoas, (duas das quais em trechos da BR-116), e ferimentos em outras 12. De acordo com o balanço da PRF, no período citado foram fiscalizados 6.046 veículos e 7.419 pessoas, nos cerca de 10 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o estado.

Durante as abordagens, os agentes emitiram 3.866 notificações por diversas infrações, sendo as principais falta do cinto de segurança, uso do telefone celular ao volante e direção sob efeito de bebida alcoólica.

