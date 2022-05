Hassan lança oficialmente sua pré-candidatura em evento com presença de ACM Neto, Cacá Leão e Zé Cocá

Na noite desta sexta-feira, 27, Hassan Iossef, ex-secretário de Governo de Jequié, lançou de forma oficial sua pré-candidatura a Assembleia Legislativa. O evento contou com as presenças do pré-candidato ao governo do Estado, ACM Neto, do vice-governador João Leão, do pré-candidato ao senado, Cacá Leão, do presidente da UPB e prefeito de Jequié, Zé Cocá, do deputado federal, Leur Lomanto, além de muitos prefeitos, prefeitas, vereadores, lideranças políticas e apoiadores.

Durante o evento, realizado no Jequié Tênis Clube e com casa cheia, Hassan confirmou que o projeto representando por ele e coordenado por Zé Cocá busca a reestruturação dos municípios dos territórios do Vale do Jiquiriça e Médio Rio das Contas, numa luta que traz à tona as pautas mais importantes para os moradores dessas cidades.

Em seu discurso, Hassan agradeceu pela escolha do seu nome e por todo o apoio recebido e destacou a importância do momento.

“Com as bençãos de Deus e por meio do esforço e do trabalho conjunto, contando com o apoio do nosso futuro governador ACM Neto, do nosso líder maior, João Leão, do nosso próximo senador, Cacá Leão, que faremos as mudanças tão necessárias para os nossos municípios e que são urgentes para fazer a Bahia avançar e crescer.”

