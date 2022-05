Hassan lança pré-candidatura com a participação de ACM Neto, Cacá Leão e demais lideranças estaduais e regionais

Sob a coordenação de Zé Cocá, presidente da UPB e prefeito de Jequié, Hassan Iossef, acelera os preparativos para o lançamento da sua pré-candidatura a Assembleia Legislativa, que acontecerá, nesta sexta-feira, 27, às 18:30, no Jequié Tênis Clube. O ato contará com a participação do pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, do pré-candidato a senador, Cacá Leão, do pré-candidato a reeleição, o deputado federal Leur Lomanto, além de outras autoridades políticas e lideranças regionais.



O encontro deverá fortalecer ainda mais o nome de Hassan, que vem caminhando firme e angariando apoios em todos os municípios que compõem os territórios do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio das Contas, onde tem apresentado uma pauta com foco nas demandas de infraestrutura, seguida pela luta em prol da melhoria do setor agrário da região, tendo como pilar a reestruturação econômica e social dessas cidades.



Para o pré-candidato, que está alinhado com João Leão, Cacá Leão, Leur Lomanto e ACM Neto, este é o momento certo para a escolha de um nome novo para ocupar o espaço deixado por Zé Cocá na Assembleia, quando este teve que se candidatar a prefeito de Jequié.



“O que nos move é o desfaio de trabalhar para a população, buscando resolver as demandas existentes. E, com fé em Deus, daremos continuidade ao excelente trabalho que Zé Cocá começou lá na Assembleia, e iremos ser o porta-voz dos municípios da nossa região. Na sexta-feira estaremos fazendo o lançamento da nossa pré-candidatura, num evento que contará com a participação do nosso próximo governador da Bahia, ACM Neto, do nossos futuro senador, Cacá Leão, e outras lideranças políticas que se somam ao nosso projeto, para fazer o Vale do Jiquiriçá e o Médio Rio das Contas avançar.”, destacou Hassan, pré-candidato a deputado estadual.

