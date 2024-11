Hassan parabeniza o 19º Batalhão PM pelo 29º aniversário de criação

Criado através do decreto nº 4790, de 25 de outubro de 1995, assinado pelo então governador Paulo Souto, o 19º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, sediado em Jequié, comemora nesta quinta-feira (31) seu 29º aniversário realizando solenidade cívico militar. “O 19º BPM, conhecido como “O Gigante do Sudoeste, tem sido um grande parceiro de Jequié, atuando no combate e na prevenção da violência”, afirma o deputado municipalista Hassan (PP), que registrou moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), marcando a importante data.

Comandado atualmente pelo Tenente-Coronel Márcio Amorim de Marcelo, o 19º BPM trabalha para proporcionar segurança à população de 11 municípios, a exemplo de Jaguaquara, Jitaúna, Lajedo do Tabocal, Manoel Vitorino, Maracás, Boa nova, Irajuba, Iramaia, Itaquara, dentre outros. “Parabenizo o comandante Márcio Amorim de Marcelo e toda tropa sob seu comando, que cumpre a missão de proteger a população de Jequié e região” frisou o deputado, lembrando ainda que o aniversário de fundação do 19º BPM coincide com a comemoração dos 127 anos de emancipação política de Jequié.

O parlamentar destaca que, com a tropa formada por mais de 500 militares, homens e mulheres, o 19º BPM executa ações de caráter preventivo e de repressão, combatendo o crime, especialmente o tráfico de drogas, “além da Ronda Maria da Penha, que tem a missão de proteger mulheres vítimas de violência doméstica e de tentativas de feminicídio”, citou, acrescentando ainda que “a atuação do 19º Batalhão PM evidencia seu empenho visando dar segurança e manter a ordem pública em Jequié e região”.

