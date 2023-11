Hassan promove palestra do Dr. Ismerim em Jequié sobre as regras das eleições municipais de 2024

A convite do deputado estadual Hassan (PP), o professor e advogado Ademir Ismerim, especialista em Direito Eleitoral, fará palestra em Jequié, sobre ‘As regras do Direito Eleitoral para as eleições de 2024’. Destinado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos políticos, advogados, contabilistas, pré-candidatos, jornalistas e pessoas interessadas no tema, o evento acontecerá no dia 8 de dezembro deste ano, às 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Jequié, com inscrições gratuitas.

Para Hassan, tão importante quanto o Direito Civil, que regula a vida em sociedade, visando manter a ordem e o respeito aos direitos individuais, o Direito Eleitoral é fundamental para garantir a seriedade do processo eleitoral e organizar as eleições. “Entendo, como parlamentar, que é de suma importância que os gestores, agentes públicos e pré-candidatos estejam bem informados, cientes das regras eleitorais, para evitar desgastes depois de eleitos, e aptos a exercer os mandatos”, afirma o deputado.

Na mesma linha de pensamento de Hassan, Ismerim antecipa que “vamos abordar as regras para as eleições de 2024, explicando temas como a pré-campanha, convenção partidária e registro de candidatos, quociente eleitoral, propaganda política, arrecadação e gastos de campanha”.

