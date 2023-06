Hassan reforça campanha pela duplicação da BR-116 e por mais segurança nas estradas

Analisando os números da Operação São João 2023, realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas federais que passam pela Bahia, o deputado municipalista Hassan (PP) considerou importante a redução do número de morte registrado na BR-116, (duas em 2022 e uma esse ano), mas afirmou que, no geral, “os números revelados pela PRF mostram que os condutores de veículos precisam ter mais cuidado e prudência para que possamos construir um trânsito mais seguro”.

Com essa visão, Hassan reforça e intensifica a campanha ‘Diga não para o álcool e direção e diga sim para a duplicação da BR-116, Serra do Mutum – Trecho Prioritário’, visando evitar acidentes e salvar vidas no período dos festejos de São Pedro. O parlamentar também realizou uma ação no centro de Jequié, na última sexta-feira (23), com a entrega de adesivos da campanha de duplicação e conscientização dos condutores.

Este ano, durante osseis dias da Operação, a PRF registrou na Bahia 71 acidentes, dos quais 22 graves. 78 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, 14 morreram.

Justificando sua preocupação, Hassan avaliou que os resultados da operação da PRF representam um sinal de alerta. “Eles revelam a necessidade da realização de campanhas de conscientização, vez que a má conduta dos motoristas é um dos elementos que causam acidentes e mortes”, diz o parlamentar, citando os dados da PRF: no período de 21 a 26 desse mês, foram fiscalizados 6.830 veículos e 8.118 pessoas, e emitidas 4.668 autuações.Os 4.567 testes realizados com o bafômetro flagraram 150 condutores dirigindo sob efeito de álcool. Desses, duas pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia de polícia por crime de trânsito. Quase 2.000 veículos foram flagrados acima da velocidade, e registrados mais de 8 flagrantes de ultrapassagens irregulares por hora de operação!

Outros números também são alarmantes, aponta Hassan. A PRF realizou 1.273 autuações por ultrapassagens em local proibido, ou seja, quase nove flagrantes por hora de operação.

Foram emitidos 318 autos pelo não uso do cinto de segurança, e 62 pela falta do capacete em motocicletas, além de 51 autuações por transporte de crianças sem a cadeirinha.

Segundo o relatório da PRF, outro número preocupante foi a quantidade de motoristas flagrados trafegando na rodovia em excesso de velocidade. Ao longo dos seis dias, 1.964 imagens foram capturadas pelos radares da PRF. Foto – Euro Amâncio

