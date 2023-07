Hassan registra moção de aplausos pela realização da Marcha para Jesus 2023 em Jequié

Expressando sua fé e alegria ao participar em Jequié, nesse sábado (1), ao lado de familiares, amigos e representantes da comunidade evangélica de um grandioso evento, a Marcha para Jesus 2023, o deputado municipalista Hassan (PP) protocolou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) moção de aplausos à Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié (Opej) e à Prefeitura Municipal de Jequié, através do seu amigo irmão, prefeito Zé Cocá, parabenizando-os pela realização do evento. “Foi uma verdadeira manifestação de união, louvor e adoração”, disse, emocionado, o deputado.

Hassan explicou que a Marcha para Jesus 2023, intitulada ‘Jequié! A alegria do Senhor é nossa força’, é uma celebração que conta com a participação de milhares de pessoas, de fiéis de diversas denominações da região. “É um evento que marca o calendário anual dos grandes eventos de nossa cidade, e a cada ano nos surpreendemos com o aumento da participação popular”, vibrou o deputado.

Hassan afirmou ao justificar sua iniciativa que “a Marcha para Jesus 2023 foi um momento especial para fortalecer nossos laços de união e compartilhar valores tão importantes como o amor, a paz e a esperança”. O parlamentar reportou que “a energia contagiante dos participantes, a fé e alegria estampadas em cada rosto e a união de diferentes gerações, em torno do propósito comum de exaltar o nome de Senhor Jesus, nos encheram de força para continuar com a nossa missão, sendo gratos por todas as bênçãos em nossas vidas”.

O deputado Hassan destacou que “tive a honra de caminhar lado a lado com meus familiares, meu amigo irmão prefeito Zé Cocá, com o colega deputado estadual Jurailton e amigos vereadores, todos comprometidos em promover a união e a valorização da nossa comunidade, testemunhando a manifestação de fé e respeito ao próximo”. Emocionado, desejou “que essa energia permaneça conosco, inspirando-nos a trabalhar ainda mais pelo bem-estar e progresso de Jequié com a proteção do Senhor Jesus”.

Hassan agradeceu a cada pessoa que participou da marcha, e finalizou desejando “que a Marcha para Jesus continue sendo um momento de celebração e fé, onde todos são bem-vindos, independentemente de suas crenças. Unidos, somos mais fortes!”.

