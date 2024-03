Hassan reúne-se com governador e prefeitos em busca de obras e serviços

Focado em viabilizar investimentos do governo do Estado em obras e serviços nos municípios, que melhorem a qualidade de vida da população e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do Vale do Jiquiriça e Médio Rio de Contas, o deputado municipalista Hassan (PP) reuniu-se nesta quarta-feira (6) com o governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pelos prefeitos dos municípios de Lagedo do Tabocal, Antônio Marcos Araújo de Sena (Marquinhos), de Dario Meira, Wiliam Almeida Sena (William de Alemão), de Itamari, Dr. Tom, e a prefeita de Jaguaquara, Edione Agostine. O parlamentar e os prefeitos agradeceram ao governador pelos convênios que estão em execução, e apresentaram novas demandas.

Hassan destacou que “há um ano, quando assumi o mandato de deputado estadual, declarei meu compromisso com o municipalismo e com o desenvolvimento socioeconômico da Bahia, e é isso que estamos fazendo, buscando junto ao governo do Estado e através das nossas emendas parlamentares impositivas implementar ações que contribuam com o fortalecimento da nossa região.

Marquinhos, prefeito de Lagedo do Tabocal, frisou a importância da iniciativa do deputado Hassan, agradeceu pelos convênios que estão sendo executados e reforçou o pedido encaminhado pelo parlamentar ao governador, para construção de um Centro de Comercialização de Animais e produtos agropecuários. “Esse equipamento é fundamental para alavancar a economia local e fortalecer a agricultura familiar”, disse ele, acrescentando a solicitação para requalificação e paisagismo da Avenida Aurélio de Assis e Rua 4 de Novembro, na sede do município, “para assegurar melhor trafegabilidade dos veículos, e possibilitando um espaço adequado para os pedestres”, declarou.

O prefeito de Itamari, Dr. Tom considerou oportuna a iniciativa de Hassan de viabilizar reunião com o governador e reforçou a solicitação encaminhada pelo parlamentar de construção de uma Areninha para atender os povoados do Mineiro e de Vila França. Ele pediu ainda a perfuração de poços artesianos nas comunidades da Vila França, Cachoeirinha e Alto dos Cai N’água, e a construção de sistema complementar de abastecimento de água dos referidos poços.

A prefeita de Jaguaquara, Edione Agostinone, afirmou estar feliz em ser atendida pelo governador, agradeceu a boa vontade e disponibilidade e pelos investimentos, e frisou que “agradeço também ao meu deputado Hassan, que tem demonstrado interesse e dedicação ao nosso município. Através do parlamentar a gestora solicitou ao governo do estado a construção do mercado de cereais, calçamento de ruas na sede do município e no distrito Stela Dubois (Entroncamento) e ainda a construção de praça no Entroncamento.

O prefeito de Dario Meira, William de Alemão, também se mostrou grato pela atenção do governador e pelas ações desenvolvidas pelo deputado Hassan, e reforçou as solicitações para pavimentação de ruas no distrito Planalto Iris e implantação de rede de abastecimento de água no distrito de Ponto Novo. “Essa audiência não foi em vão. Saio desse encontro feliz e esperançoso, na certeza de que dias melhores virão”.

Ao final da audiência, o deputado Hassan agradeceu ao governador Jerônimo e sua equipe técnica pelo atendimento e também pelo trabalho que vem realizando em prol do desenvolvimento dos municípios do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio de Contas, considerando o diálogo importantíssimo para que as ações do Estado possam continuar melhorando a vida dos baianos.

