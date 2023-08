Hassan solicita intervenções na ‘curva da morte’ para evitar acidentes em Maracás

Através de indicação encaminhada ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, o deputado municipalista Hassan solicitou a implantação de uma área de escape, melhoria da sinalização e demais medidas necessárias à proteção da vida na BA-025, no trecho conhecido como ‘Curva da Morte’, localizado no Km 259, entre Maracás e Pé de Serra, no Vale do Jiquiriçá. “Esse trecho tem sido cenário de inúmeras tragédias com vítimas fatais, sendo premente a necessidade de intervenções”, justifica o deputado, ilustrando que a expressão ‘Curva da Morte’ é utilizada justamente pela expressiva ocorrência de acidentes na região”.

Hassan relata que “se trata de trecho com grande movimentação de veículos, utilizado para escoamento da produção agrícola da região, por onde passam diariamente muitos caminhoneiros que deixam suas famílias e arriscam as suas vidas, garantindo o abastecimento das indústrias, dos mercados e dos fornecedores em geral”. De acordo com o deputado, as intervenções solicitadas visam garantir a segurança no trecho citado.

O parlamentar analisa que a população merece exercer o seu direito de ir e vir, garantido constitucionalmente, de modo adequado e seguro. E afirma que “confio na sensibilidade do governador e do secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, pois não é possível aguardar enquanto milhares de sonhos e famílias são arruinados por acidentes que podem e devem ser evitados”.

Comentários no Facebook:

Comentários